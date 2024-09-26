Спартак Гогниев: у меня не было серьёзных предложений во время тренерского простоя

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев сообщил, что не получал серьёзных предложений от команд до момента, пока не возглавил владикавказский клуб.

«За эти полтора года без работы были предложения. Все предложения достойные, нет не достойных. Просто иногда ты смотришь, какая команда и какая инфраструктура. Конечно, с «Аланией» меняет связывает всё, поэтому этого ничего не обсуждалось. Были предложения, и они рассматривались, но я сторонник, чтобы была инфраструктура, потому что мне очень важна база, где можно заняться индивидуальной работой, тренировать стандарты и с утра до вечера заниматься с футболистами. Но серьёзного предложения не было», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Самые титулованные футбольные клубы России: