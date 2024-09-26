Тренер «Алании» Гогниев: медийный футбол это хорошо, но профессиональный — немножко другое

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился своим мнением о медийном футболе.

«Во-первых, если людям нравится медийный футбол и они его смотрят — это хорошо. Во-вторых, есть футболисты, которые заканчивают, а есть которые только начинают. Всё таки медийные футбол — это лестница в большой футбол. Это хорошо. Люди смотрят, приходят на стадион и болеют. Если это продаётся, то это круто.

Моё мнение, что никогда нельзя путать профессиональный футбол с медийным. Профессиональный футбол — это ежедневная работа, перелёты и всё остальное. На одну игру любая команда может настроиться. Да, сегодня мы победили. Но могла быть ничья, могли забить нам гол и были пенальти. И что? Потом сказали бы, что медийный футбол победил? Это неправильно. Не нужно принижать профессиональный футбол. Он немножко на другом уровне стоит. Медийный футбол — это хорошо. Профессиональный футбол — это уже немножко другое»,— передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.