Спартак Гогниев рассказал, что делал во время тренерского простоя

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев рассказал, чем он занимался во время своего тренерского простоя.

«Во время простоя в тренерской деятельности много смотрел футбола, тактики, РПЛ и ФНЛ. Было очень много мыслей насчёт тренировочного процесса, тактики и новшеств. Мне понравилось. У меня было очень много свободного времени впервые за мою карьеру. Я был футболистом и всегда был при деле, потом стал тренером и постоянно при деле, а тут полтора года, чтобы отдохнуть. В какой-то момент поймал себя на мысли, что мне это начинает нравиться», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.