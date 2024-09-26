Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Гогниев рассказал, что делал во время тренерского простоя

Спартак Гогниев рассказал, что делал во время тренерского простоя
Комментарии

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев рассказал, чем он занимался во время своего тренерского простоя.

«Во время простоя в тренерской деятельности много смотрел футбола, тактики, РПЛ и ФНЛ. Было очень много мыслей насчёт тренировочного процесса, тактики и новшеств. Мне понравилось. У меня было очень много свободного времени впервые за мою карьеру. Я был футболистом и всегда был при деле, потом стал тренером и постоянно при деле, а тут полтора года, чтобы отдохнуть. В какой-то момент поймал себя на мысли, что мне это начинает нравиться», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Тренер «Алании» Гогниев: медийный футбол это хорошо, но профессиональный — немножко другое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android