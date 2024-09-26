Тренер «Алании» Гогниев — об эмоциях: я стараюсь контролировать себя и расту в этом плане

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев рассказал, что старается контролировать себя в плане эмоций.

— Вы сегодня максимально были спокойны.

— Мы же учимся на своих ошибках. Я понимаю, что это не красит наш футбол в целом. Это не красит и меня, как личность. Иногда бывают срывы, потому что эмоции нужно всё таки выплескивать. Так получается, что сейчас шлейф за тренером Гогниевым такой, что он эпатажный, кричит, орёт и ничего другого не делает. Я стараюсь себя контролировать. Я расту в этом плане. Считаю, что правильные замечания в мой адрес. Понимаю, что это неправильно — это некрасиво. Стараюсь от этого избавиться, — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.