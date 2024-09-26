Боссы «Манчестер Юнайтед» планируют выиграть АПЛ к 2028 году — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» планирует выиграть чемпионата Англии к 2028 году. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, об этих намерениях сотрудникам клуба сообщил его спортивный директор Омар Беррада. Подчёркивается, что Беррада также заявил об амбициях «красных дьяволов» в борьбе за Лигу чемпионов.

Напомним, в 2028 году состоится 150-летие «Манчестер Юнайтед». Клуб был основан в 1878 под названием «Ньютон Хит». Нынешнее название было получено в 1902 году.

После пяти туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона манкунианцы набрали семь очков и на текущий момент занимают 11-е место. Последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал АПЛ в 2013 году.

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