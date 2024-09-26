«Рома» — «Атлетик» Бильбао: Довбик открыл счёт на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Георги Кабаков (Болгария). На момент выхода новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.