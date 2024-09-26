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Тренер «Алании» Гогниев: работы ведутся, в ближайшее время у нас будет стадион

Тренер «Алании» Гогниев: работы ведутся, в ближайшее время у нас будет стадион
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался по поводу строительства стадиона для команды.

«Стройка явно видна. Там ведутся работы. Не могу сказать точной даты — они всё время откладываются. Работы ведутся. В ближайшее время, наверное, у нас будет стадион», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, год назад «Алания» заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023 и получила право сыграть стыковые матчи за право попасть в РПЛ, однако клубу отказали в лицензировании из-за проблем со стадионом, и вместо неё выступила «Родина». На тот момент ещё не были закончены монолиты, но при этом уже проржавела арматура, а также рабочие не приступали к отделке и коммуникациям.

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