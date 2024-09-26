Мюллер резко ответил на вопрос, является ли Кейн лучшим партнёром-форвардом в его карьере

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, является нападающий мюнхенцев Гарри Кейн лучшим форвардом, с которым он когда-либо играл.

«Дело не в том, кто лучше. Всё это ерунда. Лучше спросить, какой нападающий больше подходит именно этим партнёрам по команде? Кто лучше подходит под конкретного соперника? Но лучший в целом?! Так не бывает.

Всегда есть отличия, когда вы сравниваете нападающих. Один может быть лучшим дрибблёром, другой может быть более скоростным. Безусловно, есть игроки, которые в этих аспектах превосходят Гарри. Но с точки зрения завершения — нет никого лучше него. Он первый в списке», — приводит слова Мюллера сайт Бундеслиги.

Кейн сыграл 51 матч в составе «Баварии» во всех турнирах, в которых он забил 54 гола и сделал 17 ассистов.

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