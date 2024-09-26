Сергей Игнашевич летом стажировался у Валерия Карпина в «Ростове» — источник

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич этим летом прошёл стажировку в «Ростове» у Валерия Карпина. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Сообщается, что Игнашевич сам изъявил желание пройти стажировку, во время которой он неделю посещал тренировки «Ростова», а также общался с Карпиным.

Ранее появилась новость о том, что «Крылья Советов» планируют расстаться со своим тренером Игорем Осинькиным и назначит на его мест Сергея Игнашевича. «Чемпионат» сообщал, что назначение Игнашевича согласовано.

В прошлом сезоне «Балтика» под руководством Игнашевича заняла 15-е место с 26 очками и вылетела в Мелбет Первую лигу. Также калининградская команда дошла до финала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.