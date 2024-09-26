«Тоттенхэм» — «Карабах»: «шпоры» в меньшинстве вышли вперёд

В эти минуты проходит 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются английский «Тоттенхэм Хотспур» и азербайджанский «Карабах». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте прямую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. На 13-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.