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Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Тоттенхэм» — «Карабах»: «шпоры» в меньшинстве вышли вперёд

«Тоттенхэм» — «Карабах»: «шпоры» в меньшинстве вышли вперёд
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В эти минуты проходит 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются английский «Тоттенхэм Хотспур» и азербайджанский «Карабах». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:35 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джонсон – 12'    
Удаления: Дрэгушин – 8' / нет

На восьмой минуте прямую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. На 13-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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