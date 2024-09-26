Корнеев: Пьянич — космический уровень. Если он готов, то он способен на шедевральную игру

Экс-футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев сказал, что новичок столичного клуба Миралем Пьянич способен на шедевральные действия. Сегодня, 26 сентября, армейцы объявили о трансфере Пьянича на правах свободного агента.

— Этот игрок способен каждые три игры воспроизводить голевое действие. Да, 34 года, но травм в последние полтора года не было, а если и присутствовали, то незначительные, то есть это футболист, который хорошо следит за собой. Если он физически готов, то это космический уровень. Его нужно привести в игровой тонус, и тогда он способен показывать шедевральные действия.

Для ЦСКА минимальные риски, тем более говорят, что зарплата составляет всего € 1 млн в год. Для Миралема это тоже шанс доказать, что он ещё способен на многое. Может, и в будущем ещё куда‑то уйти, потому что его могут приобрести клубы с разных рынков, к примеру, из Саудовской Аравии, — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.