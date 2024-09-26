Мюллер: «Баварию» мотивирует тот факт, что «Байер» является действующим чемпионом

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, является ли для мюнхенского клуба дополнительной мотивацией в нынешнем сезоне тот факт, что в минувшем сезоне леверкузенский «Байер» отнял у него чемпионский титул.

«Да, в этом году мы более мотивированы. В последние сезоны, когда у нас что-то не получалось, мы особо не беспокоились. Можно расценивать это как снижение мотивации, но у нас всегда хватало её. Честно говоря, за последние годы не было сезона, когда мы были бы по-настоящему довольны нашей игрой, если не считать период под руководством Ханси Флика. Всё равно мы всегда были мотивированы, просто на другом уровне», — приводит слова Мюллера официальный сайт Бундеслиги.

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