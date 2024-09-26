Боснийский журналист прокомментировал переход Миралема Пьянича в ЦСКА

Боснийский журналист Эмир Чошич прокомментировал трансфер хавбека Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Миралем Пьянич — один из лучших боснийских игроков всех времён. В расцвете сил он был лучшим в мире на своей позиции. Да, недавно он играл в ОАЭ, но я думаю, что у него всё ещё достаточно футбольных качеств для игры на высоком уровне, и я уверен, что он поможет ЦСКА достичь целей в этом сезоне. Ему потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться, но он отличный профессионал», — приводит слова Чошича Metaratings.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.