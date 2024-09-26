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Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»

Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса»
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33-летний российский крайний нападающий Денис Черышев официально стал игроком греческого «Паниониоса». Контракт с футболистом подписан до конца нынешнего сезона.

Фото: ФК «Паниониос»

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

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