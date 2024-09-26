В Испании высказались о будущем Абаскаля после увольнения из «Гранады»

Испанский журналист AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением относительно будущего Гильермо Абаскаля после увольнения из испанской «Гранады».

«Безусловно, Абаскаль сможет найти команду в Испании после увольнения из «Градады», он получит второй шанс. Думаю, Гильермо не пропадёт как тренер. Если он решит продолжить карьеру в России, вернуться в РПЛ — это тоже будет интересно», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

В шести играх первенства «Гранада» под руководством Абаскаля набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.

Напомним, Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года.