Сульшер заявил о готовности вновь возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, готов ли он вновь возглавить «красных дьяволов» на фоне не лучших последних результатов команды.

«Если ваша семья о чём-то попросит вас, вы скажете «да» в каждый день недели. На мой взгляд, некорректно говорить о работе других людей, но мой ответ «да», — приводит слова Сульшера Goal.

Норвежский специалист занимал должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» с марта 2019 по ноябрь 2021 года. С декабря 2018 по март 2019 года Сульшер являлся исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов».

После пяти туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона манкунианцы набрали семь очков и на текущий момент занимают 11-е место. Последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал АПЛ в 2013 году.

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