«Соболеву нужно совершить подвиг». Николаев — о нападающем в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказал своё мнение относительно того, смогут ли болельщики сине-бело-голубых принять новичка команды Александра Соболева.

«Всё то отрицательное, что было в переходе Соболева в «Зенит», может поменяться только его действиями, которые влияют на результат команды.

Как сказал, кажется, Андрей Аршавин: «Соболеву нужно в «золотом» матче забить три «Спартаку», чтобы поменять о себе мнение». Приблизительно такой подвиг Соболеву нужно совершить. Возможно, не в одной игре, а на протяжении длительного периода доказывать результатом на поле. Пока такого нет», — приводит слова Николаева «Спорт День за Днем».

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. 27-летний футболист провёл за сине-бело-голубых три матча, в которых отметился одной результативной передачей. После 9-го тура чемпионата России турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.