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Рома — Атлетик Бильбао, результат матча 26 сентября 2024, счёт 1:1, Лига Европы 2024-2025

«Рома» сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао в матче 1-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Довбик – 32'     1:1 Паредес – 85'    

На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик. Ответный мяч гостей забил защитник Айтор Паредес.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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