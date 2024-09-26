«Айнтрахт» Ф и «Виктория» Пльзень поделили очки в результативном матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и чешская «Виктория» Пльзень. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Итоговый счёт — 3:3.

На 38-й минуте забил нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. Через три минуты «Виктория» сравняла счёт: отличился Павел Шульц. На 62-й минуте вывел «Айнтрахт» вперёд Эрик Жуниор Эбимбе с передачи Экитике. На 67-й минуте забил игрок «Айнтрахта» Расмус Кристенсен. На 86-й минуте отметился голом нападающий «Виктории» Принс Аду. А на 90+3-й минуте «Виктория» сравняла счёт: забил Вацлав Емелка.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.