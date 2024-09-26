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Аякс — Бешикташ, результат матча 26 сентября 2024, счет 4:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Аякс» разгромил «Бешикташ» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Аякс» и турецкий «Бешикташ». Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена». Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Фитц-Джим – 31'     2:0 Годтс – 51'     3:0 Тейлор – 55'     4:0 Годтс – 73'    

На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Киян Фитц-Джим. На 51-й минуте преимущество нидерландской команды укрепил нападающий Мика Годтс. На 55-й минуте хавбек Кеннет Тейлор довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте Мика Годтс забил четвёртый гол «Аякса» в матче, оформив дубль.

В следующем туре Лиги Европы «Аякс» встретится с пражской «Славией» (3 октября). Во 2-м туре турнира «Бешикташ» сыграет с «Айнтрахтом» (3 октября).

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