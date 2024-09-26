«Аякс» разгромил «Бешикташ» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Аякс» и турецкий «Бешикташ». Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена». Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Киян Фитц-Джим. На 51-й минуте преимущество нидерландской команды укрепил нападающий Мика Годтс. На 55-й минуте хавбек Кеннет Тейлор довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте Мика Годтс забил четвёртый гол «Аякса» в матче, оформив дубль.

В следующем туре Лиги Европы «Аякс» встретится с пражской «Славией» (3 октября). Во 2-м туре турнира «Бешикташ» сыграет с «Айнтрахтом» (3 октября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: