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Лион — Олимпиакос, результат матча 26 сентября 2024, счёт 2:0, Лига Европы 2024-2025

«Лион» уверенно победил «Олимпиакос» в матче 1-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). «Лион» одержал победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Шерки – 65'     2:0 Бенрахма – 71'    

На 65-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Райан Шерки. Окончательный результат в игре спустя шесть минут установил полузащитник Мохамед Саид Бенрахма — 2:0.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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