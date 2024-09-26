«Лион» уверенно победил «Олимпиакос» в матче 1-го тура Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и греческий «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером (Бельгия). «Лион» одержал победу со счётом 2:0.

На 65-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Райан Шерки. Окончательный результат в игре спустя шесть минут установил полузащитник Мохамед Саид Бенрахма — 2:0.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.