Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Альвареса позволил «Атлетико» вырвать победу у «Сельты» в матче Ла Лиги

Гол Альвареса позволил «Атлетико» вырвать победу у «Сельты» в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 7-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 90'    

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Антуан Гризманн. В игре было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Атлетико» набрал 15 очков. Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» с девятью очками идёт 10-й.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барселона» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона из-за травмы тер Штегена — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android