Гол Альвареса позволил «Атлетико» вырвать победу у «Сельты» в матче Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90-й минуте забил аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, которому ассистировал Антуан Гризманн. В игре было показано четыре жёлтые карточки.

После этой победы «Атлетико» набрал 15 очков. Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» с девятью очками идёт 10-й.