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Брага — Маккаби Тель-Авив, результат матча 26 сентября 2024, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Брага» благодаря двум голам в концовке обыграла «Маккаби» Тель-Авив в матче Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались португальская «Брага» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
2 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Давида – 30'     1:1 Брума – 88'     2:1 Брума – 90+5'    
Удаления: нет / Каниховски – 90+8', Асанте – 90+9'

На 30-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Ошер Давида, реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте нападающий португальской команды Брума восстановил равновесие. На 90+6-й минуте Брума оформил дубль, забив гол с пенальти.

В следующем туре «Брага» встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра состоится 3 октября. «Маккаби» Тель-Авив во 2-м туре сыграет с «Мидтьюлланном» (3 октября).

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