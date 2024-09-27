«Брага» благодаря двум голам в концовке обыграла «Маккаби» Тель-Авив в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались португальская «Брага» и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра проходила на стадионе «Мунисипал-ди-Брага». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Ошер Давида, реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте нападающий португальской команды Брума восстановил равновесие. На 90+6-й минуте Брума оформил дубль, забив гол с пенальти.

В следующем туре «Брага» встретится с греческим «Олимпиакосом». Игра состоится 3 октября. «Маккаби» Тель-Авив во 2-м туре сыграет с «Мидтьюлланном» (3 октября).

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