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Хавбек «Крыльев Советов» Дмитриев: Осинькин собирает нас, чтобы рассказать про ошибки

Хавбек «Крыльев Советов» Дмитриев: Осинькин собирает нас, чтобы рассказать про ошибки
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Хавбек «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев рассказал о ситуации, в которой оказался его клуб. Самарская команда потеряла шансы в Фонбет Кубке России и испытывает проблемы в чемпионате России.

— Главный тренер Игорь Осинькин после матчей обычно собирает команду в круг прямо на поле. Что он вам говорит?
— Про ошибки, как правило, особенно если проигрываем. Потом уже разбираем подробнее всё на теории. Почему «Крыльям» сложно даётся этот сезон? Тяжело сказать. Мы много ошибок допускаем, — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают последнее место в своей группе в Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а в чемпионате России идут на 10-м месте с 10 очками.

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