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«Наполи» разгромил «Палермо» в матче Кубка Италии

«Наполи» разгромил «Палермо» в матче Кубка Италии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встречались «Наполи» и «Палермо». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). «Наполи» разгромил соперника со счётом 5:0.

Кубок Италии . 1/16 финала
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
5 : 0
Палермо
Палермо
1:0 Нгонж – 7'     2:0 Нгонж – 12'     3:0 Жесус – 42'     4:0 Нерес – 70'     5:0 Мактоминей – 77'    
Удаления: нет / Васич – 58'

На седьмой минуте открыл счёт нападающий «Наполи» Сириль Нгонж с передачи Джакомо Распадори. Через пять минут Нгонж оформил дубль. На 42-й минуте довёл счёт до разгромного защитник «Наполи» Жуан Жесус, которому ассистировал Давид Нерес. На 70-й минуте забил уже сам Нерес с передачи Джованни Симеоне. На 77-й минуте установил окончательный счёт в матче полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей — 5:0.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.

Турнирная сетка Кубка Италии
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