Маттеус: Родри заслужил «Золотой мяч» больше, чем Винисиус

Чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус объяснил, почему полузащитник «Манчестер Сити» Родри больше заслуживает выиграть «Золотой мяч» по итогам 2024 года, чем вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Выигрыш Винисиусом «Золотого мяча» не станет для меня большим сюрпризом. В этом голосовании в центре внимания всегда больше находится тот, кто забивает голы. Его победа в Лиге чемпионов и Ла Лиге оправдали бы эту награду.

Но лично я вижу его на третьем месте в своём рейтинге лучших футболистов мира этого года. Для меня Родри заслужил «Золотой мяч» больше, чем Винисиус. Он был компасом и лидером сборной Испании на чемпионате Европы, а также выиграл АПЛ с «Манчестер Сити». Эти трофеи команды завоевали благодаря его хорошим выступлениям», — приводит слова Маттеуса Bild.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 28 октября.

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