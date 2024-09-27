Вчера, 26 сентября, прошли матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 26 сентября:

«Мальмё» (Швеция) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2;

«Фенербахче» (Турция) – «Юнион» (Бельгия) — 2:1;

«Айнтрахт» Франкфурт (Германия) – «Виктория» Пльзень (Чехия) — 3:3;

«Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция) — 4:0;

«Брага» (Португалия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 2:1;

«Лион» (Франция) – «Олимпиакос» (Греция) — 2:0;

«Рома» (Италия) – «Атлетик» Бильбао (Испания) — 1:1;

«ФКСБ» (Румыния) – «РФШ» (Латвия) — 4:1;

«Тоттенхэм» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан) — 3:0.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.