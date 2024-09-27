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Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
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Тоттенхэм — Карабах, результат матча 1-го тура Лиги Европы, счёт 3:0, 27 сентября 2024 года

«Тоттенхэм» в меньшинстве разгромил «Карабах» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Тоттенхэм Хотспур» и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). «Тоттенхэм» разгромил соперника со счётом 3:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:35 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джонсон – 12'     2:0 Сарр – 52'     3:0 Соланке – 68'    
Удаления: Дрэгушин – 8' / нет

На восьмой минуте прямую красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. На 13-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон. На 53-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр. На 58-й минуте игрок «Карабаха» Турал Байрамов не реализовал пенальти. На 68-й минуте нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке довёл счет до разгромного.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги Европы
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