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Результаты матчей Ла Лиги 26 сентября

Результаты матчей Ла Лиги 26 сентября
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В четверг, 26 сентября, в 7-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 прошли три матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 25 сентября:

«Лас-Пальмас» — «Бетис» — 1:1;
«Эспаньол» — «Вильярреал» — 1:2;
«Сельта» — «Атлетико» Мадрид — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», которая набрала 21 очко за семь матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 17 очков. На третьем месте находится «Атлетико» Мадрид, набравший 15 очков. В зоне вылета располагаются «Лас-Пальмас» (3), «Хетафе» (4) и «Валенсия» (5).

Турнирная таблица Ла Лиги
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