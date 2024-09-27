Боссы «Манчестер Юнайтед» активно ищут тренера на замену тен Хагу — TEAMtalk

Руководство «Манчестер Юнайтед» находится в активном поиске нового тренера, способного заменить нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов» с 2022 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, увольнение тен Хага является «вопросом времени». На текущий момент боссы «Манчестер Юнайтед» ставят перед собой задачу найти первоклассного тренера, который заменит 54-летнего специалиста. Подчёркивается, что руководство манкунианцев хотело уволить тен Хага ещё минувшим летом, однако ему не удалось найти подходящую замену для нидерландца.

После пяти туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона манкунианцы набрали семь очков и на текущий момент занимают 11-е место. Последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал АПЛ в 2013 году.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: