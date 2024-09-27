Конте рассказал о положительном влиянии отсутствия еврокубков на «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос, помогает ли отсутствие еврокубков у неаполитанского клуба в нынешнем сезоне более успешной реализации его идей.

«Да, отрицать это бесполезно. Матчи раз в неделю определённо помогают, тем более что это первый сезон (работы Конте. — Прим. «Чемпионата»). Это позволяет мне углубиться и проработать разные ситуации, а потом донести эту информацию до футболистов», — приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Наполи» не участвует в еврокубках, поскольку по итогам минувшего сезона итальянской Серии А занял 10-е место. После пяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии подопечные Конте заработали 10 очков и располагаются на второй строчке.

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