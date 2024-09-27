Кудряшов: Соболев мог получше расстаться со «Спартаком»

Бывший защитник «Факела» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о переходе российского нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» в летнее трансферное окно.

«Футбол — это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное, на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким. Я думаю, что в его руках было всё, можно было получше расстаться со «Спартаком». Мы помним матч, когда футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически», — приводит слова Кудряшова ТАСС

Соболе подписал контрактное соглашение с «Зенитом» до 2027 года. В нынешнем сезоне Соболев принял участие в двух матчах за «Зенит» в чемпионате России. На данный момент «Зенит» единолично возглавляет РПЛ, набрав 23 очка.

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