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Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Сельтой» с решающим голом на 90-й минуте

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Сельтой» с решающим голом на 90-й минуте
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по итогам победного выездного матча 7-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (1:0).

Испания — Примера . 7-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 90'    

«Мы играли с командой, которая действует очень хорошо и прогрессирует с тех пор, как приехал новый тренер. Они не проигрывали дома с февраля. Они хорошо играют, пользуются любой ошибкой, которую вы совершитt. Мы не очень хорошо атаковали в первом тайме, хотя при этом неплохо защищались. Во втором тайме мы улучшили игру, проявив больше креативности в середине поля. В перерыве я сказал игрокам, что тот, кто ошибётся — проиграет. Удача была с нами. Гризманн и Хулиан проявили себя в важный момент, когда они были нужны команде», — приводит слова Симеоне DAZN.

Победу «Атлетико» в выездном матче с «Сельтой» из Виго принёс гол на 90-й минуте нападающего Хулиана Альвареса с передачи его партнёра по линии атаки Антуана Гризманна. Это поражение стало для галисийцев первым на своём поле с февраля 2024 года, когда «Сельта» уступила дома «Барселоне» (1:2).

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