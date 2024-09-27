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Жозе Моуринью прокомментировал успешный старт «Фенербахче» в Лиге Европы

Жозе Моуринью прокомментировал успешный старт «Фенербахче» в Лиге Европы
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 1-го тура Лиги Европы с «Юнионом» (2:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Сёюнджю – 26'     2:0 Бёрджесс – 82'     2:1 Сайкс – 90+3'    
Удаления: Осайи-Самуэль – 90' / Мак Аллистер – 74'

«Ключевым моментом игры стал наш первый гол, потому что до этого момента «Юнион» играл очень хорошо и создал несколько моментов. Во втором тайме мы были намного сильнее и владели мячом», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Фенербахче» встретится с «Твенте», а «Юнион» проведёт матч с «Будё-Глимт». Обе игры пройдут 3 октября.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале сезона-2023/2024 разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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