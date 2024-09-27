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Диего Симеоне высказался о предстоящем мадридском дерби с «Реалом»

Диего Симеоне высказался о предстоящем мадридском дерби с «Реалом»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу предстоящего домашнего матча 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором соперником «матрасников» станет «Реал».

Испания — Примера . 8-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наш стадион придаст нам сил в этом матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в нападении. Мы хорошо играем в защите, но нужно сделать шаг вперёд в части атаки», — приводит слова Симеоне DAZN.

Испания — Примера . 7-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Альварес – 90'    

Матч 8-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал» пройдёт 29 сентября. 26 сентября подопечные Диего Симеоне одержали минимальную выездную победу над «Сельтой» (1:0) с голом на 90-й минуте в игре 7-го тура чемпионата Испании. «Атлетико» с 15 очками в семи матчах находится в турнирной таблице на третьей строчке, отставая на два очка от «Реала» и на шесть от «Барселоны».

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