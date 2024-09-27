Диего Симеоне высказался о предстоящем мадридском дерби с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу предстоящего домашнего матча 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором соперником «матрасников» станет «Реал».

«Наш стадион придаст нам сил в этом матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в нападении. Мы хорошо играем в защите, но нужно сделать шаг вперёд в части атаки», — приводит слова Симеоне DAZN.

Матч 8-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал» пройдёт 29 сентября. 26 сентября подопечные Диего Симеоне одержали минимальную выездную победу над «Сельтой» (1:0) с голом на 90-й минуте в игре 7-го тура чемпионата Испании. «Атлетико» с 15 очками в семи матчах находится в турнирной таблице на третьей строчке, отставая на два очка от «Реала» и на шесть от «Барселоны».