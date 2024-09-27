Полузащитник «Байера» Гранит Джака: мы хотим разозлить «Баварию»

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о предстоящем матче с «Баварией» в 5-м туре чемпионата Германии.

«Мы хотим оставаться на вершине как можно дольше! Конечно, у нас есть внутренние цели, но внешняя ситуация — это совсем другая история. С девизом «по одной игре за раз» мы добились хорошего прогресса в прошлом году и продолжим следовать этому девизу в этом году.

У нас есть блок из трёх-четырёх игр, о которых тренер всегда говорит. Теперь следующий шаг — «Бавария», и мы хотим немного их разозлить — как и в прошлом сезоне.

Мы, очевидно, знаем, какой потенциал у «Баварии» и какие новые идеи новый тренер Венсан Компани привнесёт в их игру. Мы, конечно, проанализировали их игры, и вы видите, что многое работает очень хорошо. Почти каждый удар для них — гол. Их нападение очень сильное, и они пропускают меньше голов в защите. Это определенно будет топовая игра, и мы готовы к ней», — приводит слова Джаки Goal.

Матч состоится 28 сентября.

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