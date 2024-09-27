Эрик тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал главную проблему команды.

«Не забивают голы. Вот в чем проблема, главное — забивать больше голов всей командой. У нас в команде есть игроки, которые умеют забивать, это очевидно, вы видите все возможности, которые мы создаем, но мы недостаточно забиваем», — приводит слова тен Хага Goal.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив семь очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом». Матч состоится 29 сентября.

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