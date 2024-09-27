Хавбек «Рубина» Олег Иванов иронично объяснил, почему поставил на телефон фото жены

38-летний полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, почему поставил в качестве «обоев» на телефон фотографию жены.

«Почему я поставил жену? Потому что жена — мастер спорта по теннису. Удар сильный!» — рассказал Иванов в видеоролике, опубликованном в официальном телеграм-канале «Рубина».

Атакующий полузащитник Олег Иванов выступает за «Рубин» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей за клуб во всех турнирах и один результативный пас.

В девяти матчах Российской Премьер-Лиги казанцы набрали 11 очков и занимают в турнирной таблице восьмое место. 27 сентября в игре 10-го тура РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с воронежским «Факелом».