Кудряшов отреагировал на скандальные слова Глушенкова о сборной России

Бывший защитник «Факела» и сборной России Фёдор Кудряшов отреагировал на слова форварда «Зенита» Максима Глушенкова о национальной команде.

«Я, наверное, с ним не соглашусь, не важно, с какими соперниками играть, главное, что тебя вызывают, ты должен защищать честь сборной. Это почетно. Я не поддерживаю его в этом вопросе. Для меня игра и попадание в сборную было мечтой в первую очередь, когда меня вызывали, я отдавал всего себя», — приводит слова Кудряшова ТАСС.

Ранее игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за сборную России с соперниками уровня Вьетнама. Позже главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Глушакова в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор.

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