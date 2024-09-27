Беллингем рассказал о реакции Анчелотти на добавление мёда в капучино

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти реагирует на его гастрономические привычки.

«Когда я пью капучино и добавляю в него мёд, мой тренер смотрит на меня так, будто хочет сказать: «Что за фигню ты делаешь?» – приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

21-летний английский атакующий полузащитник Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал» в июле 2023 гоа из дортмундской «Боруссии», сумма трансферной компенсации составила € 113 млн. В текущем сезоне на счету хавбека два результативных паса в пяти матчах во всех турнирах, в сезоне-2023/2024 Джуд отметился 23 голами и 13 голевыми передачами в 42 матчах во всех турнирах.