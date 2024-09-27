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Миралем Пьянич опубликовал пост после перехода в ЦСКА

Миралем Пьянич опубликовал пост после перехода в ЦСКА
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Новичок ЦСКА Миралем Пьянич опубликовал пост после перехода в столичный клуб.

«Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре! Рад присоединиться к моей новой команде. Давайте сделаем это!», — написал Пьянич на своей личной странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата футболиста в столичном клубе составит € 1 млн в год,

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он выступал за «Шарджи» из ОАЭ.

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