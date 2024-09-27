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Экс-тренер «Ромы» Де Росси отреагировал на презентацию Пьянича в ЦСКА

Экс-тренер «Ромы» Де Росси отреагировал на презентацию Пьянича в ЦСКА
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Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси отреагировал на презентацию Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Принц снова на белом коне....» — написал де Росси в комментариях под видео с презентацией футболиста. ЦСКА презентовал Миралема Пьянича в стиле рекламы Old Spice с конём.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. В столичном клубе футболист будет зарабатывать € 1 млн в год.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он выступал за «Шарджи» из ОАЭ.

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