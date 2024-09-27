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Пеньяроль – Фламенго, результат матча 27 сентября 2024, счет 0:0, 1/4 финала Кубка Либертадорес, ответная игра

«Пеньяроль» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, одолев по сумме двух матчей «Фламенго»
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на стадионе «Кампеон-дель-Сигло» в столице Уругвая Монтевидео завершился ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес между уругвайским «Пеньяролем» и бразильским «Фламенго». Игра закончилась вничью со счётом 0:0, что привело к выходу в полуфинал «Пеньяроля» благодаря выездной победе со счётом 1:0 в первой игре.

Кубок Либертадорес — 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
27 сентября 2024, пятница. 01:00 МСК
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
Окончен
0 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия

В 1/2 финала Кубка Либертадорес соперником уругвайского клуба станет бразильский «Ботафого», ранее одолевший в серии пенальти соотечественников из «Сан-Паулу» — 0:0, 1:1 (5:4 пен.). В другой полуфинальной паре встретятся бразильский «Атлетико Минейро» и аргентинский «Ривер Плейт».

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