«Пеньяроль» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, одолев по сумме двух матчей «Фламенго»

В ночь с 26 на 27 сентября мск на стадионе «Кампеон-дель-Сигло» в столице Уругвая Монтевидео завершился ответный матч четвертьфинала Кубка Либертадорес между уругвайским «Пеньяролем» и бразильским «Фламенго». Игра закончилась вничью со счётом 0:0, что привело к выходу в полуфинал «Пеньяроля» благодаря выездной победе со счётом 1:0 в первой игре.

В 1/2 финала Кубка Либертадорес соперником уругвайского клуба станет бразильский «Ботафого», ранее одолевший в серии пенальти соотечественников из «Сан-Паулу» — 0:0, 1:1 (5:4 пен.). В другой полуфинальной паре встретятся бразильский «Атлетико Минейро» и аргентинский «Ривер Плейт».