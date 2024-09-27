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Коул Палмер сравнил себя с Эденом Азаром

Коул Палмер сравнил себя с Эденом Азаром
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер сравнил себя с бывшей звездой лондонского клуба Эденом Азаром.

«Азар… Мы с ним разные, но я стараюсь действовать так же захватывающе, как он», – приводит слова Палмера пресс-служба АПЛ.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019-го. Также 33-летний бельгиец играл за «Лилль» и «Челси». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Коула Палмера с «Челси» рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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