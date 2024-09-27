Стало известно, почему у Хави испортились отношения с Левандовски

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави находился не в лучших отношениях с нападающим каталонской команды Робертом Левандовски перед своим уходом.

Как сообщает AS, Хави не ладил с Левандовски в конце периода совместной работы. Дело в том, что испанский специалист собирался продать форварда в летнее трансферное окно – игрок не одобрял подобные планы.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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