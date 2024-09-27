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«СКА-Хабаровск» анонсировал подписание загадочного новичка-легионера

«СКА-Хабаровск» анонсировал подписание загадочного новичка-легионера
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Официальный телеграм-канал выступающего в Мелбет Первой лиге «СКА-Хабаровск» объявил, что состав клуба пополнит новый футболист-иностранец.

Сообщается, что последним препятствием на пути к трансферу является необходимость получить разрешение комитета по статусу игроков Российского футбольного союза на заявку футболиста вне трансферного окна. По данным пресс-службы красно-синих, это должно произойти уже сегодня вечером.

Официальный ресурс хабаровчан не назвал ни имя будущего новичка, ни его национальность, но дал подсказку: этот игрок станет первым представителем своей страны в составе «СКА-Хабаровск».

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