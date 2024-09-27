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Луис Суарес сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет

Луис Суарес сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет
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Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес кардинально сменил причёску, покрасив волосы в белый цвет.

«Новая причёска Луиса Суареса», — говорится в сообщении под опубликованным в соцсетях постом с фотографией игрока.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФК «ИНТЕР МАЙАМИ»

Напомним, Луис Суарес пополнил состав «Интер Майами» 1 января 2024 года. С начала года уругвайский футболист забил 21 гол и записал на свой счёт девять результативных передач в 30 матчах за американскую команду.

2 сентября Суарес объявил о завершении карьеры в национальной команде Уругвая. Игрок выступал за сборную с 2007 года. За это время футболист провёл за национальную команду 143 матча, в которых забил 69 голов, и является лучшим бомбардиром в истории сборной. В составе сборной Уругвая футболист стал обладателем Кубка Америки 2011 года.

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