Марио Гётце обратился к самому себе в прошлом

Немецкий полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце ответил на вопрос, что бы он сказал самому себе в молодом возрасте.

«Я бы сказал: «Оставайся в «Боруссии» ещё немного. Это пойдёт на пользу тебе и твоему развитию. Ты ещё не осознаёшь, что принятые тобой решения навредят другим людям гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Ты видишь только себя, только свой собственный путь. Но тебе не хватает взгляда в перспективу», — приводит слова Гётце Zeit Online.

Напомним, Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила мюнхенская «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Летом 2022 года Марио перебрался в «Айнтрахт».

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