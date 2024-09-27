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Юсуф Языджи определился с местом продолжения карьеры

Юсуф Языджи определился с местом продолжения карьеры
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Полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи определился со своим будущим.

Как сообщает греческое издание Sport24, турецкий футболист продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

Ранее сообщалось об интересе к Языджи со стороны московского ЦСКА. По окончании сезона-2023/2024 у игрока завершился контракт с французским «Лиллем».

Напомним, в ЦСКА Юсуф выступал на правах полугодовой аренды с января 2022 года. Турецкий футболист принял участие в 12 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя ассистами. После этого он вернулся в «Лилль».

В прошлом сезоне Языджи провёл 42 матча за французскую команду во всех официальных турнирах, отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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