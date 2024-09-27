«Одного Акинфеева в воротах не хватает». Радимов рассказал, зачем ЦСКА подписал Пьянича

Экс-полузащитник ЦСКА Владислав Радимов высказал мнение о том, какую пользу может принести красно-синим 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич.

«Помните, Шюррле пришёл в «Спартак». Начал здорово — назабивал голов, а потом всё по нисходящей. В «Зените» был Маркизио. Получил травму и закончил. Здесь всё зависит от спортивного принципа. Когда ты не играешь два года, то сложно выйти на тот уровень, который был прежде. Мы точно не знаем его уровень сейчас. Мне кажется, что его берут для того, чтобы он придал опыта команде — ЦСКА много теряет очков в концовках матчей. Одного Акинфеева в воротах не хватает», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 сентября ЦСКА официально объявил о подписании контракта с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем по схеме «1+1». С июля 2024 года футболист находился без клуба после ухода из эмиратской «Шарджи».